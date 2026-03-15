El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avanza el día, se espera que las nubes den paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 81% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avanza, situándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más agradables y secas hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, pero las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, rondando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol está programada para las 19:23, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, antes de que la oscuridad se apodere del paisaje.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que las nubes regresen por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.