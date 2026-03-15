El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo de 2026, Almonte se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, cuando se espera que las nubes den paso a momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará nuevamente, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo a 12 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 62% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que los termómetros indican.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo ventoso. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Almonte disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la mañana y la noche, cuando las temperaturas serán más frescas.

En resumen, Almonte vivirá un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con cielos cubiertos, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.