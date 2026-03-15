El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Aljaraque durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 11 km/h, aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople del norte, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, y es recomendable que los ciudadanos se vistan en consecuencia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en gran medida, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 14 grados . La visibilidad será buena, y los cielos despejados ofrecerán una vista clara del atardecer, que se producirá a las 19:35.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados del norte aportarán frescura, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.