El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Algaba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de marzo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más soleado.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 05:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 21 grados hacia las 15:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 19:00.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 72% y alcanzando un pico del 95% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, aumentando a 26 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, el viento se moderará, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta favorable, con un cielo que pasará de muy nuboso a mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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