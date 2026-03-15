El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo

El día de hoy, 15 de marzo de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de niebla que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 9 grados durante la mañana, con una ligera disminución a 8 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 95% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 72% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará del norte, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las primeras horas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en el periodo de 03:00 a 04:00. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante la mañana.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones más favorables para disfrutar del aire libre. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, y el viento disminuirá gradualmente en intensidad, lo que permitirá una sensación más agradable hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:22, momento en el que se espera que el cielo esté mayormente despejado, ofreciendo una vista clara del ocaso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que las temperaturas desciendan rápidamente al caer la noche, alcanzando valores de 7 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio húmedo y cubierto, con lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más despejado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.