El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 15 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 15 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, pero a medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se hará más evidente a medida que avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y una humedad en descenso hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. A medida que el viento disminuya en intensidad por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga estable, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados permitirán disfrutar de un día soleado, ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en los parques locales.
El amanecer se producirá a las 07:34 y el ocaso a las 19:31, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-14T21:02:15.
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