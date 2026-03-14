El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 14 de marzo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados . La jornada comenzará con un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registrarán mínimas de 10 grados. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá la práctica de deportes y actividades recreativas.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol se anticipa para las 19:29, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.