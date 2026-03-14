El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 13 de marzo de 2026, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable para los habitantes y visitantes.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 17 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la jornada, se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando hasta un 78% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 24 km/h, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo digno de admirar, con el orto programado para las 07:36 y el ocaso a las 19:28. Este contraste entre la luz del día y la llegada de la noche ofrecerá una hermosa paleta de colores en el cielo, ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía o simplemente de la belleza natural.

En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.