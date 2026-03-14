El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo nuboso y muy nuboso en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 91% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura irá en aumento conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones en Utrera, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua o en áreas con poca visibilidad.

El amanecer se producirá a las 07:35, ofreciendo una hermosa vista del sol saliendo, mientras que el ocaso se espera para las 19:29, lo que brindará una tarde larga y luminosa. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo que irá cambiando a lo largo del día, pero sin la amenaza de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.