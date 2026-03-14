El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo poco nuboso y, posteriormente, a un estado despejado en las horas centrales. Esto sugiere que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura alcanzará un máximo de 18 grados durante la tarde, pero irá disminuyendo hasta los 14 grados en las horas de la noche. Este rango de temperaturas es bastante cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando el frío se haga más presente.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad sea del 61% en las horas más cálidas, aumentando a un 88% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación de frescor se acentúe, especialmente en las horas nocturnas, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente más fresco al caer el sol.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas, y se espera que disminuya a medida que avance la tarde.

En resumen, el día en Utrera se perfila como soleado y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 18 grados , sin posibilidad de lluvia y con una brisa moderada. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.