El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con cielos que pasarán de estar despejados a poco nubosos y, posteriormente, a cubiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor. A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 65% de probabilidad de lluvia. Aunque las precipitaciones no serán intensas, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que podría resultar en chubascos ligeros.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la dispersión de las nubes y a la posible llegada de algunas lluvias.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 5% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10 grados , lo que sugiere que será una noche fresca.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros, especialmente para las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.