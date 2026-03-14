El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 13 de marzo de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta con condiciones mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 13 grados durante las horas más cálidas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que fluctúe entre el 64% y el 74% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 28 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener en cuenta su presencia si se planean actividades al exterior.
La salida del sol se producirá a las 07:27, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 19:18, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un día ideal para pasear por los hermosos rincones de Úbeda, disfrutar de la arquitectura renacentista y aprovechar las terrazas de los cafés locales.
En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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