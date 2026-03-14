El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura se registró en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados hasta las 03:00, con un cielo mayormente despejado y poco nuboso.

A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque la temperatura se mantendrá estable en 11 grados. Durante la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados hasta las 09:00. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 10:00, la temperatura alcanzará su punto más alto del día, con 17 grados, y el cielo se tornará nuboso. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con un cielo que se tornará muy nuboso a partir de las 12:00. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 54% a las 12:00 y bajando gradualmente a lo largo de la tarde. A las 15:00, se espera que la temperatura se mantenga en 20 grados, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas nubes más densas.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 20:00. El cielo permanecerá cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Las condiciones de viento seguirán siendo significativas, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde.

En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.