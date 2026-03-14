El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, lo que ha permitido que las temperaturas se mantengan en un rango agradable. A las 00:00 horas, la temperatura se registró en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados hasta las 03:00, con un cielo mayormente despejado y poco nuboso.
A partir de las 06:00, el cielo comenzará a mostrar nubes altas, aunque la temperatura se mantendrá estable en 11 grados. Durante la mañana, las condiciones seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados hasta las 09:00. La humedad relativa será alta, alcanzando un 83% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que el día avanza, se prevé un aumento en la nubosidad. A las 10:00, la temperatura alcanzará su punto más alto del día, con 17 grados, y el cielo se tornará nuboso. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h desde el oeste, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas.
Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados, con un cielo que se tornará muy nuboso a partir de las 12:00. La humedad comenzará a descender, alcanzando un 54% a las 12:00 y bajando gradualmente a lo largo de la tarde. A las 15:00, se espera que la temperatura se mantenga en 20 grados, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas nubes más densas.
A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 20:00. El cielo permanecerá cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día. Las condiciones de viento seguirán siendo significativas, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas de la tarde.
En resumen, Tomares experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento notable. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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