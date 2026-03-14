El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados , alcanzando un máximo de 21 grados durante las horas centrales del día. Esta temperatura es ideal para actividades al exterior, ya que se espera que el tiempo se mantenga cálido pero sin excesos.

A medida que avance la tarde, la temperatura irá descendiendo gradualmente, situándose en 17 grados a media tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día. Las condiciones de humedad relativa también serán un factor a tener en cuenta, con niveles que oscilarán entre el 66% y el 78% a lo largo del día. Aunque la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, el ambiente despejado ayudará a que se sienta más fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h, aumentando ligeramente en algunas rachas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura que complementará las temperaturas agradables.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

El orto se producirá a las 07:37, brindando un hermoso amanecer que los habitantes de Tomares podrán disfrutar. Por la tarde, el ocaso se dará a las 19:29, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular, ideal para cerrar el día con una caminata o una reunión con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día para aprovechar al máximo y disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.