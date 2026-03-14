El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando un 75% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que el día progrese, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará despejado, se irá cubriendo gradualmente con nubes. Para la tarde, se prevé un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 19:30, momento en el que se prevé el ocaso. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 61% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.