El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. La ausencia de nubes promete un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Las temperaturas se mantendrán en un rango moderado, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y descendiendo gradualmente a 15 grados en las horas de la tarde. Este descenso en la temperatura es normal para esta época del año, pero se espera que la sensación térmica se mantenga confortable gracias a la falta de viento fuerte. La brisa será suave, con vientos provenientes del suroeste a una velocidad de 13 km/h, lo que contribuirá a que el tiempo se sienta fresco y agradable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 66% por la mañana, aumentando ligeramente a 74% durante la tarde. Aunque esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados ayudará a que la sensación general sea placentera.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una visita a amigos o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 07:37, brindando a los habitantes de San Juan de Aznalfarache la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso se espera para las 19:29, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.