El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 14 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas de la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.
La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 21 grados hacia las 15:00 horas, lo que proporcionará un tiempo cálido y confortable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 20:00 horas.
La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente a un 54% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad contribuirá a una sensación térmica más agradable a medida que el día avanza. A pesar de la alta humedad inicial, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos moderados aportarán un toque de frescura, haciendo de este sábado una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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