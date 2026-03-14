El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

La jornada de hoy, 13 de marzo de 2026, en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una transición hacia condiciones completamente despejadas a medida que avance el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que la visibilidad será óptima y la luz solar abundante.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 19 grados . La temperatura más alta se espera alrededor del mediodía, alcanzando los 19 grados, mientras que por la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 16 grados. Esta variación térmica es bastante cómoda, permitiendo disfrutar del ambiente sin el agobio del calor extremo.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 67% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día, pero en general, el tiempo se sentirá fresco y agradable.

La ausencia de precipitaciones es otro aspecto destacado de la predicción. No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que contribuye a un ambiente seco y propicio para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas climáticas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:37, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, mientras que el ocaso está previsto para las 19:29, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy en La Rinconada se presenta como un día ideal para salir, disfrutar del sol y aprovechar el buen tiempo, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.