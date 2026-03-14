El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Puente Genil se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 12°C en las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, con un ligero descenso hasta los 10°C en las horas centrales del día. El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque se prevé que a partir de la tarde, la nubosidad aumente, pasando a un estado poco nuboso y posteriormente a un cielo cubierto. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer consigo algunas precipitaciones ligeras.

En cuanto a la precipitación, se estima que la probabilidad de lluvia será baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente, con un 5% de probabilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00. Las precipitaciones, si se producen, serán escasas, con un acumulado que no superará los 0.1 mm.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Se prevé que en la tarde, el viento alcance rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a oeste en las horas centrales del día, manteniendo su intensidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 20:00. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 56% al final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:25, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Puente Genil experimentará un día con un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.