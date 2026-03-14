El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, favoreciendo la entrada de luz solar y contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados alrededor del mediodía, lo que será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 14 grados en las horas posteriores. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante la tarde y la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, se registrará un 51% de humedad, que aumentará progresivamente hasta alcanzar un 79% en la noche. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer el sol, por lo que es aconsejable estar preparado para un cambio en las condiciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 11 km/h en la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones en Puente Genil, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:33, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:24, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.