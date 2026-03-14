El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:29, hasta el ocaso a las 19:23, se espera que el cielo permanezca en su mayoría cubierto, con algunas horas de poco nuboso en la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se prevé que las condiciones se mantengan así hasta la noche.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 12 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 6 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 12 grados en las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de mayor frescor. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 10% en la mañana y un aumento significativo en la probabilidad de lluvia durante la tarde, alcanzando hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado de 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más ventosas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una ligera probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se recomienda estar preparado para el frío y el viento si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.