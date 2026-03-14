El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados al mediodía y bajando a 10 grados por la tarde.

La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 69% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tardías del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Priego pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave proveniente del oeste, con una velocidad de 5 km/h, que se intensificará a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste-suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 7 km/h hacia la tarde y alcanzando hasta 11 km/h en las horas previas al ocaso. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en combinación con la baja temperatura de la tarde.

El ocaso está previsto para las 19:22, momento en el que la temperatura comenzará a descender rápidamente, lo que podría hacer que las noches sean frescas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre en la tarde lleven consigo una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas que oscilan entre los 10 y 14 grados, y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.