El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a los cambios. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Esto significa que la luz solar será escasa, y es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 8 y los 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en la madrugada. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados, lo que sugiere que, si se producen lluvias, serán escasas y no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del oeste-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en zonas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo. Los ciudadanos de Pozoblanco deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras, pero en general, las condiciones no deberían interferir con las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.