El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo variado que promete ser interesante a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fresca y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales del día, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, mientras que por la tarde, se espera un ligero descenso, llegando a los 10 grados hacia el final del día. Esta variación en la temperatura puede hacer que los habitantes de Pozoblanco se sientan cómodos, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 65% en las horas de mayor calor, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 77% por la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 8 y 12 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los residentes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día mayormente seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:33, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 19:24, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día. En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.