El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (78%), irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 39 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día saludable. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, actividades deportivas y cualquier tipo de evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:27 horas, momento en el que los colores del ocaso ofrecerán un espectáculo visual digno de ser apreciado.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.