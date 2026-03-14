El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo variado, con predominancia de cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente durante las horas centrales, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que marcará aproximadamente 18 grados . A medida que se acerque la tarde, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 16 grados a las 15:00 horas y continuará bajando hasta los 14 grados hacia las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas seguirán descendiendo, alcanzando los 13 grados a las 21:00 horas, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 57% por la mañana y aumentando hasta un 81% durante la noche. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 10 km/h durante la mañana, aumentando a 15 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán los 9 km/h hacia la noche. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los amaneceres en Palma del Río serán especialmente hermosos hoy, con el orto solar previsto para las 07:35 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 19:26 horas, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un día completo de luz natural, aunque con cielos mayormente cubiertos. En resumen, se espera un día fresco y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de humedad y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.