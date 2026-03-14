El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a las 02:00 y 11 grados entre las 03:00 y las 05:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura comience a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 19 grados a las 14:00. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más confortable. El viento soplará del oeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia las 11:00 y 13:00, y "cubierto" en las horas posteriores. A pesar de este aumento en la nubosidad, las temperaturas seguirán siendo agradables, con un máximo de 20 grados a las 16:00.

El viento se intensificará en la tarde, alcanzando rachas de hasta 36 km/h entre las 12:00 y las 15:00, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al aire libre. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 18:00 y bajando a 16 grados hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto durante la noche, pero sin riesgo de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque nublado en su parte final, ofrecerá momentos agradables y templados para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.