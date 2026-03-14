El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados en la tarde, descendiendo a 17 grados por la noche. Este rango térmico sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de paseos y encuentros familiares. La temperatura irá disminuyendo gradualmente, alcanzando los 14 grados en las horas más tardías de la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y aumentando hasta un 86% durante la noche. Esto podría generar una sensación de frescura al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas nocturnas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento severo, por lo que no se prevén inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos comunitarios.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar al máximo el buen tiempo, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.