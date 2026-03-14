El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará un cambio gradual. Desde la mañana hasta el mediodía, se prevé que el cielo permanezca despejado, pero a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un estado de cielo que pasará a ser poco nuboso y posteriormente nuboso hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día y un leve aumento a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

El viento soplará del suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La salida del sol se producirá a las 07:32, y el ocaso será a las 19:26, brindando un día largo y luminoso ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, las condiciones generales serán favorables, permitiendo a los habitantes y visitantes disfrutar de un día placentero en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.