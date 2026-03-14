El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 18 grados , alcanzando un máximo de 22 grados durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.
A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo gradualmente, con valores que se espera que bajen a 17 grados por la tarde y a 15 grados al caer la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 52% por la mañana y alcanzará un 74% al final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas nocturnas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 10 km/h, aumentando a 14 km/h en dirección suroeste durante la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, contribuyendo a un ambiente confortable. No se anticipan rachas fuertes, lo que significa que no habrá interrupciones significativas en las actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto asegura que no habrá sorpresas desagradables en forma de chubascos, permitiendo que los habitantes de Osuna disfruten de un día soleado y seco. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que tienen planes de jardinería o actividades en el campo.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y una brisa suave hará que la jornada sea placentera, así que no olvides aprovechar al máximo este hermoso día de marzo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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