El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 17 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lluvia escasa en la madrugada, aunque no se anticipa que esto afecte las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente disfrutar del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.