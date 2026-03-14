El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de horas de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.
La humedad relativa irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando un 87% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante esas horas.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en todo el día, lo que contribuye a un ambiente seco y cómodo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas que puedan arruinar los planes al aire libre.
El viento soplará desde el oeste, con una velocidad que alcanzará los 15 km/h en su punto máximo. Esta brisa será más notable durante la tarde, lo que puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de manera más pronunciada.
El orto se producirá a las 07:35, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:27, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y apreciar la belleza del entorno.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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