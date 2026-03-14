El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 15°C, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 15°C. La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% al amanecer y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables.

A medida que avance la mañana, el cielo se irá cubriendo progresivamente. Desde las 08:00 hasta las 12:00, se prevé que el cielo esté cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La lluvia podría ser más probable en la tarde, pero se espera que sea escasa y no afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, y las temperaturas caerán a 12°C hacia las 22:00.

La visibilidad se verá afectada por la niebla en las primeras horas del día, especialmente entre las 04:00 y las 08:00, lo que podría dificultar la conducción. Sin embargo, se espera que la niebla se disipe rápidamente, dando paso a un día más claro. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

En resumen, Montilla disfrutará de un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de que las nubes tomen protagonismo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.