El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz solar. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , siendo la más alta esperada en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas es ideal para actividades al aire libre, así que es un buen momento para salir a pasear o realizar deportes.

La humedad relativa irá en aumento a medida que avance el día, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 75% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que la jornada sea bastante placentera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que variará entre 4 y 6 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h en momentos puntuales. Este viento suave contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

La salida del sol está programada para las 07:32, y el ocaso se producirá a las 19:23, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. Es recomendable aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas son más agradables.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, por lo que se puede planificar el día con confianza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.