El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las primeras horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% al amanecer y bajando gradualmente a un 49% hacia la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado. Las condiciones de nubosidad se intensificarán, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 26 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los habitantes de Moguer se preparen para un día ventoso, especialmente durante las horas pico de viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 66% al final del día. Las condiciones de viento seguirán siendo significativas, con rachas que podrían llegar a 29 km/h en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y un viento notable. Aunque no se prevén precipitaciones, es aconsejable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento. La jornada promete ser fresca y ventosa, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.