El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales, y bajando a 14 grados hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 74% en la mañana y aumentando a un 78% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir después del atardecer.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 13 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas más cálidas del día. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:41, ofreciendo una hermosa vista del inicio del día, mientras que el ocaso será a las 19:32, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer despejado y pintoresco. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para salir, disfrutar del sol y aprovechar al máximo las horas de luz natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.