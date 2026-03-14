El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Martos se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado a poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán entre los 12 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía se espera un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 85% de probabilidad de lluvia. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que podrían llegar a 1 mm, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la noche, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre 20 y 23 km/h.
A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad en el ambiente.
Durante la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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