El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Martos se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado a poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán entre los 12 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía se espera un cielo nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 85% de probabilidad de lluvia. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que podrían llegar a 1 mm, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la noche, manteniendo velocidades moderadas que oscilarán entre 20 y 23 km/h.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad en el ambiente.

Durante la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas de la mañana y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será un factor a tener en cuenta a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.