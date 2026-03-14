El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 14 grados , lo que sugiere un inicio fresco, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas de la tarde y noche.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 63% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tardías del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 4 km/h en la tarde. Esta brisa será más notable en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

El estado del cielo variará a lo largo del día, comenzando con un panorama despejado por la mañana, seguido de la aparición de nubes altas en la tarde. Sin embargo, estas nubes no se traducirán en precipitaciones, manteniendo el tiempo seco y propicio para actividades al aire libre. Hacia la noche, el cielo se tornará más cubierto, pero sin expectativas de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila.

Los momentos de orto y ocaso son también relevantes, con el sol saliendo a las 07:29 y poniéndose a las 19:21. Esto proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día, ideal para paseos y actividades recreativas.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo benigno que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.