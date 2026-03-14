El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:33, hasta el ocaso a las 19:28, los habitantes podrán disfrutar de un día que comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas.

Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Se anticipa un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00, con un valor de 19 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de vientos del oeste y suroeste, que soplarán con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los marcheneros disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es cero, lo que añade un nivel de tranquilidad a la jornada.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00. La humedad relativa también aumentará, alcanzando valores del 61% al final del día. El cielo se mantendrá cubierto en las últimas horas, lo que podría ofrecer un espectáculo nocturno interesante, aunque sin la presencia de lluvias.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y temperaturas agradables. Los vientos moderados y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un día placentero en esta localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.