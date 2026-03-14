El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, se podrán observar algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá poco nuboso y despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 18 grados, que descenderá gradualmente a 16 grados por la tarde y alcanzará los 14 grados al caer la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que aumente a lo largo del día, comenzando en un 54% por la mañana y alcanzando un 82% al final de la jornada. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tardías, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente más húmedo al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún momento del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h. Esta brisa suave será agradable y contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa y el aumento de la humedad hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.