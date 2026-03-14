El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 13 grados , con una humedad relativa del 75%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados en las horas centrales del día, lo que será perfecto para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 37 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en ciertos momentos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 5 de la tarde. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 44%, lo que contribuirá a una sensación de confort. Al caer la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:30.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, especialmente durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.