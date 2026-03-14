El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el día para pasear o realizar deporte.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 18 grados . En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados, proporcionando un inicio cálido y acogedor. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados por la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las diferencias de temperatura entre la mañana y la tarde pueden ser notables.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 71% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 13 km/h en la mañana, aumentando a 21 km/h durante la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. A medida que el viento cambie de dirección hacia el oeste y luego al noroeste, se mantendrá en torno a los 11-14 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Los momentos de orto y ocaso son también dignos de mención. El sol saldrá a las 07:38, brindando luz y calor desde temprano, y se pondrá a las 19:29, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Esto permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, ideal para quienes deseen relajarse al final del día.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.