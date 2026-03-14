El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana, con una transición hacia un cielo completamente despejado durante la tarde. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que la ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados en las horas centrales, mientras que por la tarde se espera que descienda a 14 grados. Este rango de temperaturas es bastante cómodo, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y aumentando hasta un 78% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescor sea más notable, especialmente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 07:36 y el ocaso a las 19:28, lo que nos brinda un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y fresco, perfecto para disfrutar de la primavera que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.