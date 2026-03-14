El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la bruma y la niebla, especialmente en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con momentos de cielo cubierto que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, aunque la precipitación total será mínima, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde.

La temperatura en Lucena oscilará entre los 8 y 14 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con temperaturas que rondarán los 8 grados, aumentando ligeramente hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, se prevé un leve ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la bruma y mejorar la visibilidad en algunos momentos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidades de lluvia entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán significativas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o la noche. Las tormentas no son esperadas, lo que significa que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

En resumen, Lucena experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los lucentinos que se vistan en capas y estén preparados para la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.