El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , siendo la más cálida en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a primera hora de la mañana, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 12 grados por la tarde. Este descenso es normal para esta época del año, y se recomienda a los lucentinos que lleven una chaqueta ligera si planean salir al anochecer, cuando las temperaturas serán más frescas.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que aumente a medida que avanza el día, comenzando en un 52% por la mañana y alcanzando hasta un 78% en la noche. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican que no habrá lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 8 km/h por la mañana, disminuyendo a 6 km/h por la tarde. En la noche, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con una velocidad de 2 km/h. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La salida del sol está programada para las 07:31, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se producirá a las 19:23, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Los lucentinos pueden aprovechar este tiempo para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es ideal para disfrutar de un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a la población aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo, ya que las condiciones son propicias para disfrutar de la belleza de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.