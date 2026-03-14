El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Lora del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo y propicio para disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 40 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas. A pesar de la fuerza del viento, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante todo el día. Esto asegura que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea a Lora del Río.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:28, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo de hoy en Lora del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.