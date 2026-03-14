El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura que comenzará en torno a los 18 grados , lo que augura un inicio de día cálido y soleado.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 16 grados a mediodía. Este descenso es normal para la época del año, pero se espera que la sensación térmica se mantenga confortable gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevé lluvia en todo el día, lo que permitirá que los habitantes de Lora del Río realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que la humedad se sitúe en torno al 58% durante la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 70% por la tarde. Sin embargo, esta variación no debería afectar significativamente la comodidad, ya que las temperaturas se mantendrán en un rango agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste con una velocidad de 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Por la tarde, la velocidad del viento podría disminuir, pero se mantendrá en torno a los 6-7 km/h, lo que seguirá contribuyendo a un ambiente placentero.

A medida que se acerque el ocaso, que se producirá a las 19:27, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 14 grados por la noche. Este enfriamiento gradual permitirá que la noche sea fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes podrán aprovechar al máximo el día, ya sea realizando actividades deportivas, paseos o simplemente disfrutando del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.