El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 12 grados al inicio del día. A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 78% y bajando gradualmente a un 75% hacia el mediodía.

A partir de la tarde, el cielo se cubrirá de nubes, con un predominio de condiciones cubiertas a lo largo de la tarde y la noche. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde, aunque se espera que la cantidad de precipitación sea mínima, con un registro de 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. La dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción del frío, sobre todo en las primeras horas del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares se preparen para un cambio en las condiciones del tiempo hacia la tarde, cuando el cielo se tornará más nublado y la posibilidad de lluvia, aunque leve, estará presente.

En resumen, el día comenzará con cielos despejados y temperaturas frescas, pero se espera un cambio hacia la tarde con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras. Los vientos del oeste aportarán frescura al ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.