El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar los 12 grados por la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 61% y aumentando hasta un 79% hacia el final del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la tarde y al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 9 y 11 km/h. Este viento será suave, lo que no debería causar inconvenientes, pero sí podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán los 17 km/h, lo que es bastante manejable y no debería afectar las actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de Linares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 07:28, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso está programado para las 19:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea en parques, paseos o simplemente disfrutando de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día despejado y agradable, con temperaturas moderadas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables, ya que se prevé que el día transcurra sin contratiempos meteorológicos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.