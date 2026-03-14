El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 91% y el 95%.

A lo largo del día, el cielo experimentará un cambio notable. Aunque comenzará despejado, se prevé que se nuble progresivamente, alcanzando un estado de "muy nuboso" hacia la tarde y la noche. Esto se traduce en un ambiente más cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un cielo completamente cubierto en las horas nocturnas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante la alta humedad, proporcionando un respiro en el ambiente.

La tarde se caracterizará por temperaturas que se mantendrán entre los 12 y 19 grados, siendo el momento más cálido alrededor de las 16:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 14 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:35, marcando el inicio de un periodo nocturno que se prevé fresco y cubierto.

En resumen, el día en Lepe se presenta como un día de transición, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado y fresco. Sin lluvias a la vista, los habitantes podrán disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco más en las horas de la tarde y la noche debido al viento y la baja temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.